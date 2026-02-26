Abone ol: Google News

Beşiktaş, Spor Toto'yu mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'deki 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Spor Toto'yu 40-34 yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'deki 23. hafta mücadelesinde Spor Toto ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 20-19 üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ, GALİP GELDİ

Müsabakanın ikinci yarısında farkı açan siyah-beyazlı ekip, sahadan 40-34 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, ÜNVANINI SÜRDÜRDÜ

Ligde namağlup ünvanını koruyan lider Beşiktaş, puanını 39'a yükseltti.

