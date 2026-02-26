Beşiktaş'ta Kocaelispor maçının hazırlıkları sürdü

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, şut çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi