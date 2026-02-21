Jorrit Bergsma'dan tarihi altın madalya!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni erkekler toplu çıkış kategorisinde Hollandalı Jorrit Bergsma, altın madalyaya ulaştı.
İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 15. gününde sürat pateni erkekler toplu çıkış finali, Milano Sürat Pateni Stadı'nda gerçekleştirildi.
Rakiplerini geride bırakan 40 yaşındaki Hollandalı Jorrit Bergsma, altın madalyaya uzandı.
Kariyerinin 5. olimpiyat madalyasını alan Bergsma, sürat pateninde altın madalya kazanan en yaşlı sporcu oldu.
KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER
Bu kategoride Danimarkalı Viktor Hald Thorup gümüş, İtalyan Andrea Giovannini bronz madalya elde etti.
Thorup, Danimarka'ya 1998'den bu yana kış oyunlarındaki ilk madalyasını getirdi.
