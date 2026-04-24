Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı farklı geçti

Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-0 yendi.
Mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başaran Başakşehir'in gollerini 5. ve 87. dakikalarda Shomurodov, 22. dakikada Bertuğ Yıldırım ile 81. dakikada Selke attı.
Kasımpaşa, 44. dakikada Becao'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonuçla puanını 51 yapan Başakşehir, ligdeki bir sonraki maçında Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
31 puanda kalan Kasımpaşa ise Kocaelispor'u konuk edecek.
Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Onur Bulut), Duarte (Dk. 69 Hamza Güreler), Ba, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Dk. 83 Onur Ergün), Yusuf Sarı (Dk. 60 Brnic), Shomurodov, Harit, Bertuğ Yıldırım (Dk. 60 Selke)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Becao, Frimpong, Baldursson, Cafu (Dk. 46 Opoku), İrfan Can Kahveci (Dk. 85 Ali Yavuz Kol), Kerem Demirbay (Dk. 80 Eyüp Aydın), Diabate, Benedyczak (Dk. 80 Kubilay Kanatsızkuş)
Kırmızı kart: Dk. 44 Becao (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 30 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 34 Duarte, Dk. 35 Ömer Ali Şahiner, Dk. 83 Kemen (Başakşehir)