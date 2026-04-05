Kadın milli pentatletler, UIPM Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Kadın milli pentatletler, Mısır'da düzenlenecek Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) Dünya Kupası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre Mısır'ın başkenti Kahire'de, 8-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon için Kadın Milli Pentatlet Takımı, bu ülkeye hareket etti.
4 SPORCU YARIŞACAK
Kupada Türkiye adına milli sporcular İlke Özyüksel Mihrioğlu, Ebrar Çalışkan, Sıdal Aslan ve Tulya Kesebir, yarışacak.
