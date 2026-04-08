Kuzey Tunçelli: Hedefim Türk bayrağını en yukarılarda dalgalandırmak

Olimpiyat Oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösteren, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda üst üste 3, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda da üst üste 2 kez şampiyon olan Kuzey Tunçelli, çalışmalarını sürdürüyor.

Genç yaşında birçok rekora imza atan milli yüzücü kariyerine başlangıcı, elde ettiği başarılar, Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları, hedefleri, Fenerbahçe ve birçok konuda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"SADECE BU SPORU, YÜZMEYİ SEVDİĞİM İÇİN YAPIYORDUM"

Kuzey, profesyonel yüzücülüğe geçiş süreciyle ilgili, "Sporun profesyonelleşme macerası ilk rekorumu kırdıktan sonra başladı, pandemiden sonra 2021 yıllarındayken. Sadece bu sporu, yüzmeyi sevdiğim için yapıyordum. Ardından rekor kırma ihtimali ortaya çıktı. Bunun için antrenörümle beraber çok büyük efor sarf edip Türkiye rekoru kırıldı. Bu benim için çok özeldi ve bir şeylerin artık profesyonelleştiği anlardı" diye konuştu.

"HALTER ÇALIŞIYORUZ"

Bir gününün nasıl geçtiğine dair bilgi aktaran genç yüzücü, "Günüm sabah 06.00'da antrenmana giderek başlıyor. Ardından 2 saat 10 kilometrelik antrenmandan sonra evime gidip dinlenmeye çalışıyorum. Çünkü ikinci antrenmanımız da oluyor. Kahvaltı ve öğle yemeği sonrası, saat 15.00'te ikinci antrenmanımıza giriyoruz. O da yaklaşık yine 2 saat, 10 km ve daha altı bir mesafe şeklinde devam ediyor. Hemen sonrasında kara programımız oluyor. Halter çalışıyoruz ve vücudumuzu olabildiğince güçlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"EMEKLERİMİN KARŞILIĞINI ALDIĞIMI GÖRÜNCE DAHA FAZLASINI İSTİYORUM"

"Henüz 18 yaşında rekorlar kırarak başarılar elde etmek sana ne hissettiriyor?" sorusunu yanıtlayan Kuzey Tunçelli, "Kısaca emeklerimin karşılığını aldığım için daha çok isteme duygusu uyandırıyor. Emeklerimin karşılığını aldığımı görünce daha fazlasını istiyorum. Çünkü sporu gerçekten sevip emek verdiğiniz zaman hiçbir şey karşılıksız kalmıyor. Benim için gerçekten mükemmel bir duygu" dedi.

"SİNGAPUR'DAKİ YARIŞ MÜKEMMEL TECRÜBE OLDU"

Singapur'da düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası'nın kendisine tecrübe kattığını aktaran Tunçelli, "Orada hem 800 metre, hem 1500 metre kategorisinde dünya 6.'sı oldum. Aslında daha fazlasını hedefliyordum. Benim için çok güzel bir yarış geçmemişti fakat yaşım hala genç olduğu ve önümde yaklaşık 10 sene olduğunu düşündüğüm için bu Singapur'daki yarışın mükemmel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BÜYÜKLERDE DE ÜLKEMİ ŞAMPİYONLUKLARLA TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

18 yaşındaki milli yüzücü, gençler kategorisinden, büyükler kategorisine geçmesiyle ilgili de bilgiler vererek şunları söyledi:

2024 senesinde Avrupa büyükler şampiyonuydum. Artık 18 yaşına girdiğim için sadece büyükler kategorisinde yarışabiliyorum. Önümüzde Avrupa, dünya şampiyonaları, olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları gibi yarışlarımız olacak. Oralarda da ülkemi gençlerde temsil ettiğim gibi şampiyonluklarla temsil etmek istiyorum.

"DİSİPLİNLİ OLARAK SEVDİĞİM İŞİ YAPIYORUM"

Fiziksel ve mental hazırlık arasında kurduğu dengeye dair ise Kuzey Tunçelli, "Benim için çok zor oluyor. Fiziksel ve mental olarak kendimi hazırlamak gerçekten kolay değil. Fakat bunları başarmak aslında sevdiğin işi yapmaktan geçiyor. Ben kendim sevdiğim işi yaptığımdan dolayı her gün kendimi tekrar motive ederek, disiplinli olarak sevdiğim işi yapıyorum. Zorlandığım zamanlarda motivasyonumu, her zaman başarılı olmak istediğim için, her zaman yaptığım işte en iyisi olmak istediğim için koruyabiliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey ayrıca gençlerde gösterdiği başarıyı büyüklerde de göstereceğine inandığını söyledi.

"SEN NEHRİ BENİM İÇİN İNANILMAZ BİR TECRÜBEYDİ"

Alanının 1500 metre olduğu halde Fransa'da Sen Nehri'nde mücadele etmesinin kendisi adına mükemmel bir duygu olduğunu aktaran başarılı sporcu, 'İlerleyen yaşlarında açık su yarışlarında görür müyüz?' sorusuna, "Beni daha çok havuz kısmında göreceksiniz. Benim planım şu anlık öyle. Ona göre antrenman yapıyorum. Özellikle bu yaşlarda ve ilerleyen yaşlarda havuz planına göre antrenman yapacağım. Sen Nehri benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Olimpiyatlarda da zaten 1500 metrede finale ilk kalan isim olmak dışında açık suda da yarışan ilk isim olmuştum. Benim için mükemmel bir duyguydu. Çok güzeldi. Paris'te Sen Nehri'nde açık suda yüzme sebebi, Olimpiyat Komitesi'nin bana direkt özel teklifinin olmasıydı. 1500 ve 800 metrede kota alan sporculara özel bir teklif yapıyorlardı. Ben de Türkiye'de hiç denenmemiş olduğu, yapılmamış olduğu için Türkiye'yi açık suda da temsil etmek istedim" diye cevap verdi.

"FENERBAHÇE'NİN OLİMPİK SPORLARA KATKISI TARTIŞILMAZ"

Kuzey Tunçelli, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından ülke sporuna katkısı sebebiyle Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı'nı takdim etmesi ve sarı-lacivertlilerin olimpik branşlara verdiği önem hakkında görüşlerini şu sözlerle aktardı:

Fenerbahçe camiasının olimpik sporlarda katkısı kesinlikle tartışılmaz olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Türkiye'ye olimpik branşlarda çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ve kulübümüzün böyle misyona sahip olmasından dolayı çok mutluyum.

"AİLEM BENİ HER ZAMAN ÇOK DESTEKLİYOR"

Sahip olduğu bu disiplinin ana etkeni hakkında da konuşan 18 yaşındaki sporcu, "Benim atacağım adım bile planlı oluyor. Bunun planını ben yapmak istiyorum. Özellikle bana baskı yaparak diretilmiyor. Bence bu da en önemli şeylerden biri. Ailem beni her zaman çok destekliyor. Aileme, Fenerbahçe Kulübü'ne beni her zaman çok destekledikleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KAFAMI DAĞITMAK İÇİN OYUN OYNAMAYI SEVİYORUM"

Yüzme dışında arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevdiğini dile getiren milli yüzücü, "Yüzme dışında beni mutlu eden şeylerden en önemlisi dinlenmek. Arkadaşlarımla dışarı çıkmayı, kafamı dağıtmak için oyunlar oynamayı seviyorum. Dizi izlemeyi severim. Havuzda olmadığım zaman yüzmeyi düşünmüyorum. Günlük hayatımda bütün arkadaşlarım sporcu olduğu için kendi eğlenmemize bakıyoruz. Antrenmanlardan sonra genellikle dışarı çıkıp ya da evimizde takılıp beraber oyun oynuyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve oldukça eğlenmeye çalışıyoruz" dedi.

"YÜZME CAMİASINDA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Türkiye Şampiyonası'nda tanıdığı kişilerle yarışmasına dair ise esprili yanıt veren Kuzey Tunçelli, "Arkadaşlarıma karşı yarışmak çok eğlenceli oluyor. Hatta bazen iddialaşıyoruz bile diyebilirim. Arkadaşlarımı, çevremi, bu camiayı çok seviyorum. Bu camiada olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"SADETTİN SARAN YANIMDA OLDUĞU İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olmanın ayrıcalıklı olduğunu vurgulayan Tunçelli, "Çok özel bir durum. Özellikle bu camiada bu başarıları yürütmek, Fenerbahçe taraftarına, Fenerbahçe yönetimine bu başarıları getirmek benim için çok iyi bir his. Benim de en büyük motivasyonlarımdan birini bu sağlıyor. Özellikle başkanımız Sadettin Saran yanımda olduğu için çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"BAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYORUZ"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile iyi bir ilişkisi olduğuna da değinen 18 yaşındaki yüzücü, "Başkanımız Sadettin Saran'ı çok seviyorum. Her zaman da benim yanımda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Kendisi de eski sporcu, eski milli yüzücü. Yüzmeyle, antrenmanımızla ilgili bazen karşılaştırmalar yapıyoruz. Gayet samimi bir ilişkimiz var. Başkanımızı çok seviyoruz" dedi.

"ÖRNEK ALDIĞIM BİRİ PHELPS"

Kuzey Tunçelli, dünya çapında örnek aldığı sporcunun Michael Phelps olduğunu belirterek, "Benim hayatımda, disiplinimde örnek aldığım biri Michael Phelps. Kendisi olimpiyat efsanesi ve bütün herkesin hayali olan dünya rekorları, olimpiyat altın madalyaları, hepsine sahip bir sporcu. Herkesin hayali onun gibi olmak" dedi.

"ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"

Başarılı sporcu, kısa vadedeki hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "2028 Olimpiyat Oyunları'na çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Bütün sporcuların en büyük hayali olimpiyatlarda olup, ülkesini temsil etmek. Olimpiyatlar bütün sporcular için en büyük arena diyebiliriz. O arenada ben de inşallah 2028'de Türk bayrağını en yukarılarda dalgalandırmak istiyorum. Önümüzdeki kısa dönemli hedeflerim olarak bu yaz Avrupa Şampiyonası olacak. Umarım orada da Türkiye'yi elimden geldiğince gururlandırmak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.