Milli badmintoncular, Avrupa Şampiyonası'nda korta çıkıyor

Milli sporcuların da katılacağı Avrupa Badminton Şampiyonası, yarın İspanya'da başlayacak.

Huelva kentinin 7-12 Nisan tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 32. Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'den 8 isim yarışacak.

MÜCADELE EDECEK SPORCULAR

Kadınlarda Neslihan Arın, Özge Bayrak Bağcı, Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, Yasemen Bektaş, Sinem Yıldız, erkeklerde ise Buğra Aktaş ve Emre Sönmez, Türkiye'yi temsil edecek.

Neslihan ve Özge tek kadınlar, Bengisu ile Nazlıcan ve Yasemen ile Sinem çift kadınlar, Buğra ile Emre çift erkekler, Yasemen ile Emre karışık çiftler kategorisinde korta çıkacak.

HEDEF İLK KEZ FİNALE ÇIKMAK

Türk sporcular, Avrupa Badminton Şampiyonası tarihinde ilk kez finale yükselmeye çalışacak.

Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonası'nda Neslihan'ın 3 (2021, 2022, 2024), Özge (2014) ve Bengisu-Nazlıcan çiftinin (2024) ise birer bronz madalyası bulunuyor.