Milli halterciler, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Eryaman'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 1-10 Ekim'de Norveç'te düzenlenecek Büyükler Dünya Halter Şampiyonası için antrenörler Gökhan Kuşçuoğlu ve Mehmet Başol yönetiminde kampa giren ay-yıldızlı haltercilerden Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç ve Kaan Kahriman, çalışmalarını ve hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

"HAZIRLIKLARIMIZA 12 SPORCUMUZLA BAŞLADIK"

Milli haltercilerin Dünya Şampiyonası için üç aylık bir kampa başladığını belirten Erkek Milli Halter Takımı Antrenörü Mehmet Başol, şunları dedi:

Norveç'teki Dünya Şampiyonası hazırlıklarımıza 12 sporcumuzla başladık. Şu anda Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman, Ferdi Hardal, Emin Burun, Kerem Kurnaz, Şükrü Kurnaz, Emre Öztürk, Taner Çağlar, Engin Kara, Burak Aykun ve Efe Yılmaz ile haftada 6 gün sabah ve akşam üçer saatlik antrenmanlarla hazırlanıyoruz.

"BU SENE AVRUPA'YA DAMGA VURMUŞTUK"

Nisan ayında Moldova'da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcuların rekorlar kırarak şampiyon olduğunu hatırlatan Başol, şu şekilde konuştu:

Bu sene Avrupa'ya damga vurmuştuk, Dünya Şampiyonası'na da damga vurmayı hedefliyoruz. Dünya Şampiyonası, daha fazla ülkenin katılımıyla olimpiyatların ön provası gibi oluyor, inşallah Dünya Şampiyonası'nda da madalyalar alacağız.

"ASIL HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR"

Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılacak milli haltercileri organizasyonlara hazırladıklarını dile getiren Başol, şu ifadeleri kullandı:

Asıl hedefimiz olimpiyatlar, inşallah ilk hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda madalyalar almak. Olimpiyatlar için çok sayıda sporcu için kota almak ve 2028'e en fazla sporcuyla katılıp en iyi derecelerle dönmek istiyoruz. Yeni şampiyonlar yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz.

"ŞİMDİ YENİ HEDEFLERİMİZ VAR"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalyaya çok yaklaştıktan sonra 4. olmanın yeniden spora adaptasyonunu biraz zorladığını ancak nisanda Moldova'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda kendine geldiğini belirten milli halterci Muhammed Furkan Özbek, şunları kaydetti:

Moldova'da tam da hazır değildim ama yine de Avrupa ikincisi oldum. Şimdi yeni hedeflerimiz var, Dünya Şampiyonası kampında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her sporcunun da isteyeceği gibi Dünya Halter Şampiyonası'nda hem koparmada hem silkmede hem de toplamda şampiyonluğu hedefliyorum. Kendimi mental ve fiziksel olarak, antrenman konusunda da daha iyi hissediyorum, tekrardan antrenman yapmaktan keyif aldığım döneme geldim. O yüzden Dünya Şampiyonası'na çok ciddi ve keyifli bir hazırlık sürdürüyoruz. Dünya şampiyonu olmak ve dünya şampiyonu olarak anılmak istiyorum. Bu Dünya Şampiyonası benim için 2028 Olimpiyatları'na tekrardan bir ışık yakacak, o olimpiyat ruhunu tekrardan kalbimde hissettirecek.

"ASLINDA OLİMPİYATIN HAZIRLIĞI GİBİ"

Yarışmaya katılacağı kilonun değişeceğini de ifade eden Muhammed Furkan, şu değerlendirmede bulundu:

Dünya Şampiyonası aslında olimpiyatın hazırlığı gibi, Norveç'ten gelecek sonuçla birlikte kendime bir yol çizmek istiyorum. Los Angeles 2028 Olimpiyatları yolunda dünya şampiyonu olmak istiyorum. Gelecek sezon yeniden Avrupa şampiyonu, tekrar dünya şampiyonu olmak ve 'Evet olimpiyatlarda yapabilirim' demek istiyorum.

"2025 ÇOK GÜZEL BAŞLADI"

Moldova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan, toplamda ise 348 kiloyla Avrupa rekorunu egale ederek şampiyonluğa ulaşan Yusuf Fehmi Genç ise şöyle konuştu:

2025 çok güzel başladı, nisan ayında Moldova'da rekor kırdım, Avrupa şampiyonu oldum. Moldova'da 73 kiloda yarıştım ama artık herkesin sıkletleri değişti. Şimdi Norveç'te Büyükler Dünya Şampiyonası'nda da rekor kırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Şu an silkmede dünya rekoru 201 kilo, benim de olası hedefim silkmede 205 kilo kaldırmak, güzel hedeflerim var. Los Angeles 2028 Olimpiyatları için 79 kiloda hazırlanacağım, artık kota hazırlıklarımız da başlıyor.

"İNŞALLAH İYİ HAZIRLANIP RAKİBİMİZİ GEÇECEĞİZ"

Norveç'teki Dünya Şampiyonası'nda 71 kiloda mücadele edeceğini aktaran Yusuf Fehmi, şu ifadeleri kullandı:

İki ay önce Avrupa'da büyük bir başarıya imza attım, yine Dünya Şampiyonası'nda da tarihi bir başarı almak istiyorum. Aslında dünyada gerçekten sayılı sporcular arasındayız, başarılıyız. Dünyadaki rakiplerimizle başa baş ilerliyoruz, inşallah iyi hazırlanıp rakibimizi geçeceğiz.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI ÇOK GÜZEL GEÇMİŞTİ"

Moldova'da kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başaran milli halterci Kaan Kahriman da şöyle konuştu: