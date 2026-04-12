Milli karateciler, Çin'de 2 altın, 1 bronz madalya kazandı

Çin'de düzenlenen Karate One Premier Lig müsabakalarında heyecan yaşandı.

Çin'in Sıçuan eyaletinin Lışan şehrinde 10-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen Karate One Premier Lig müsabakalarına 60 ülkeden 330 sporcu katıldı.

MİLLİLERDEN 3 MADALYA

Milli karateciler, final müsabakalarında 2 sıklette altın, 2 sıklette bronz madalya için mindere çıktı.

Erkekler 60 kiloda Nuri Kılıç, 75 kiloda Enes Bulut altın madalya, kadınlar 61 kiloda Fatma Naz Yenen bronz madalya kazandı.

Milliler, 3 madalyayla genel klasmanda birinci oldu.

BÜYÜKELÇİ, TEBRİK ETTİ

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, kafileye müsabakalarda eşlik eden Çıngdu Başkonsolosu Uğur Öztürk aracılığıyla telefonda görüşerek Milli Takım yetkililerini ve madalya kazanan sporcuları tebrik etti.