6 gollü maçta Göztepe ile Kasımpaşa yenişemedi

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada ve gol düellosuna sahne olan maçta kazanan çıkmadı.

6 golün atıldığı karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

6 GOL VAR KAZANAN YOK

Göztepe, 24. dakikada Juan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, 45+1. dakikada Ben Ouanes ile 1-1'i buldu ve ilk yarı berabere bitti.

Kasımpaşa, 52. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle 2-1 öne geçti. İstanbul ekibi, 76. dakikada Filip Krastev'in kendi kalesine attığı golle Göztepe karşısında durumu 3-1'e getirdi.

Göztepeli taraftarlar, Kasımpaşa'nın üçüncü golünün ardından kendi oyuncularına tepki gösterdi.

Göztepe, Jeferson'un 82. dakikada attığı penaltı golüyle durumu 3-2 yaptı. İzmir ekibi, 89. dakikada Malcom Bokele'nin golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

KEREM KIRMIZI GÖRDÜ

Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90+4. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Kerem Demirbay, önceki haftalarda hakeme "çekil git önümden" dediği için kırmızı görmüştü. Bu hafta da topu atar gibi yaptığı için kırmızı gördü.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonucun ardından Göztepe 47, Kasımpaşa 28 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Göztepe, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.