Olimpiyat oyunlarında yürekleri ağza getiren an: Paten bıçağı genç sporcunun yüzünü kesti!

İtalya'da düzenlenen 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda korkunç bir kaza yaşandı.

Assago Buz Pateni Arenası'nda cuma akşamı gerçekleştirilen kadınlar 1500 metre kısa kulvar hız pateni yarışlarında adeta yürekler ağza geldi.

25 yaşındaki Polonyalı milli sporcu Kamila Sellier, çeyrek final mücadelesinde yaşanan çarpışma sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

RAKİBİNİN PATENİNİN BIÇAĞI YÜZÜNÜ KESTİ

O anlarda yere düşen Sellier'in yüzüne bir başka yarışmacı olan Amerikalı rakibi Kristen Santos-Griswold'un paten bıçağı geldi.

Sellier'in yüzüne isabet eden paten bıçağı, genç sporcunun yüzünü kesti...

Pistte kanlar içinde kalan Sellier'e ilk müdahale buz üzerinde yapıldı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaşının üzerinden dikiş atılan sporcu daha sonra sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından durdurulan yarış sonrası olimpiyat yetkililerinden açıklama geldi.

Yetkililer, Sellier’in gözünde ciddi bir hasar oluşmadığını ancak kesik nedeniyle dikiş atıldığını duyurdu.