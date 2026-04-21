Rakibi tokat attı: Rıza Kayaalp finale çıktı...

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale çıktı.

Başkent Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda "rekor" için mücadele eden Rıza, yarı finalde Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Belaruslu Pavel Hlinchuk ile karşılaştı.

BELARUSLU RAKİP ÇİRKİNLEŞTİ

Rıza Kayaalp 4-0 öndeyken Hlinchuk, ayakta devam eden karşılaşmada milli sporcuya tokat attı.

Bunun üzerine Hlinchuk diskalifiye edilirken, Rıza Kayaalp adını finale yazdırdı.

Yarın finalde Macar Darius Attila Vitek ile karşılaşacak Rıza Kayaalp, kariyerindeki 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için mindere gelecek.

RIZA'YA BİR ANDA TOKAT ATTI

Tecrübeli güreşçi, son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı, çeyrek finalde de UWW adına güreşen Rus Marat Kamparov'u mağlup etmişti.

Rıza, 21 Nisan Salı günü altın madalya alması halinde Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak ve güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdıracak.

KAYAALP ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRABİLİR

Organizasyon tarihinde 15. kez finalde güreşecek Rıza, Avrupa şampiyonalarında daha önce 12 altın ve 2 gümüş madalya aldı.

Avrupa şampiyonalarına damga vurun milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

"REKOR İÇİN SAKİNLİĞİMİ KORUDUM"

Öte yandan Karşılaşma sonrası konuşan Kayaalp, "Anlamsız iki maç yaşadım. Özellikle ikinci ve üçüncü maçımda. Rekor peşinde olduğumdan dolayı. Sakinliğimi korudum. Elimizin kalkmaması onlara en büyük dersti. Burası resmi müsabaka, yoksa biz böyle şeylere sessiz kalacak insanlar değiliz. Ceddimiz, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı Kardeşim Taha'yla büyük emek verdik, alın teri döktük. Antrenmanı da beraber yaptık, kendimi onunla iyi hissediyorum. İkinci maçta büyük darbe yedim dudağım şişti. Tribünlerin gördüğünü hakemler görmez oldu ama olsun. Hep farklı mücadele verdik. Sadece rakiplerle değil, şu anda da her şeyle mücadele ediyoruz. Yarın aslanlar gibi rekoru kıracağız." ifadelerini kullandı.