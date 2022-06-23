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    Rıza Kayaalp altın madalya kazandı

    İtalya'da Matteo Pellicone Ranking Serisi’nde Rıza Kayaalp final mücadelesi verdi. Rakibi yenen Kayaalp altın madalya alarak başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.
    • 23.06.2022 - 00:16
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    Rıza Kayaalp altın madalya kazandı

    İtalya’nın Roma kentinde düzenlenen Matteo Pellicone Ranking Serisi’nde grekoromen stil 130 kilogramda Rıza Kayaalp mindere çıktı.

    Rıza'dan altın madalya

    İHA'nın haberine göre, final müsabakasında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Sabah Saleh Shariati’yi (4-0) yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

    67 kilo finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a yenilen Furkan Yıldız ise gümüş madalya aldı.

    Rıza Kayaalp altın madalya kazandı #1


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