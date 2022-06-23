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Rıza Kayaalp altın madalya kazandı

Rıza Kayaalp altın madalya kazandı

İtalya'da Matteo Pellicone Ranking Serisi’nde Rıza Kayaalp final mücadelesi verdi. Rakibi yenen Kayaalp altın madalya alarak başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.