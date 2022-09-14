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    Rıza Kayaalp'in kızı Vera babasını televizyondan izledi

    Rıza Kayaalp'in kızı Vera babasını televizyondan izledi

    Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera, babasının başarısını televizyondan takip etti.
    • 14.09.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 15:09
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    Milli güreşçi Rıza Kayaalp, başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın grekoromen stil 130 kilo finalinde, İranlı Amin Mirzazadeh'i geçerek beşinci kez dünya şampiyonu oldu.

    Bu mücadeleyi başarılı güreşçinin kızı Ay Vera, televizyondan Türk bayrağıyla izledi. Kendisi için hazırlanmış, sırtında babasının fotoğrafı yer alan milli formayı giyen Ay Vera, tezahürat da yaptı.

    Rıza Kayaalp'in kızı Vera babasını televizyondan izledi - İZLE

    Rıza Kayaalp şampiyonluğu eşi ve kızına armağan etmişti

    Rıza Kayaalp, müsabaka sonunda yaptığı açıklamada, "Altın madalyayı kızım Ay Vera ve eşime armağan ediyorum. Bir haftadır annesi bana video atıyor. Evde '5' diye elleri havada geziyor. Büyük bir stres üstlerinden gitmiştir. Biraz maçta korkuttuk ama sonu güzel oldu. Umarım çok heyecanlanmamışlardır." ifadelerini kullanmıştı.

    Rıza Kayaalp in kızı Vera babasını televizyondan izledi #1

    Rıza Kayaalp in kızı Vera babasını televizyondan izledi #2


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