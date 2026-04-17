Taha Akgül'den Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.
Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki ziyarette Akgül ve Türkoğlu, Türk sporunun gelişimine yönelik konular üzerine fikir alışverişinde bulundu.
HEDİYELER VERİLDİ
TBF Başkanı Türkoğlu, Akgül'e seramik basketbol topu, Akgül de Türkoğlu'na güreş sporunu simgeleyen maket takdim etti.
Akgül ve Türkoğlu, Veli Ozan Çakır başkanlığındaki Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu'nda yer alıyor.
