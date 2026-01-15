Thomas Kaan Önol Lang, 2026 Kış Olimpiyatları vizesi aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alp disiplini kayak branşında Türkiye'ye verilen birer kotayı kadınlarda Ada Hasırcı'nın alması sonrası erkeklerde milli formayı giyecek isim de belli oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun açıklamasına göre Erzurum'da yapılan olimpiyat seçme yarışları sonucu Demirkan Hasırcı ve Kerem Haymana'nın önünde yer alan Thomas Kaan Önol Lang, Milano-Cortina 2026 biletini elde etti.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Thomas Kaan, 6-22 Şubat tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek oyunlarda erkekler slalom ve büyük slalom kategorilerinde yarışacak.