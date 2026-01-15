Thomas Kaan Önol Lang, 2026 Kış Olimpiyatları vizesi aldı

- Thomas Kaan Önol Lang, 2026 Kış Olimpiyatları için slalom ve büyük slalom kategorilerinde yarışma hakkı kazandı.
- Erzurum'da yapılan seçmelerde, Demirkan Hasırcı ve Kerem Haymana'yı geride bırakarak bu başarıyı elde etti.
- Lang, 6-22 Şubat'ta İtalya'da düzenlenecek oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek.
Alp disiplini kayak branşında Türkiye'ye verilen birer kotayı kadınlarda Ada Hasırcı'nın alması sonrası erkeklerde milli formayı giyecek isim de belli oldu.
Türkiye Kayak Federasyonu'nun açıklamasına göre Erzurum'da yapılan olimpiyat seçme yarışları sonucu Demirkan Hasırcı ve Kerem Haymana'nın önünde yer alan Thomas Kaan Önol Lang, Milano-Cortina 2026 biletini elde etti.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
Thomas Kaan, 6-22 Şubat tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek oyunlarda erkekler slalom ve büyük slalom kategorilerinde yarışacak.