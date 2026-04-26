Tuana Süren, Avrupa Şampiyonası'nın son gününde bronz madalya elde etti

Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde heyecan sürdü.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar +86 kiloda yarışmalar yapıldı.

GENÇLER AVRUPA REKORU KIRDI

Milli sporcu Tuana Süren, silkmede 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti ve gençler Avrupa rekorunu kırdı.

Koparmada 111 kilo kaldıran Tuana, toplamda 256 kiloyla şampiyonayı 5. sırada tamamladı.

FATMAGÜL'ÜN DERECESİ

Aynı sıklette bir diğer milli halterci Fatmagül Çevik ise koparmada 110, silkmede 134 kilo kaldırarak toplamda 244 kiloya ulaştı ve organizasyonu 6. sırada bitirdi.

MİLLİLER, 15 MADALYA ALDI

Türkiye, 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'nı 15 madalyayla (4 altın, 3 gümüş ve 8 bronz) tamamladı.