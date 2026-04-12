Carlo Ancelotti'den Neymar'a 2 ay süre

Brezilya Milli Takımı için en merak edilen sorulardan biri yıldız futbolcu Neymar'ın, 2026 Dünya Kupası’nda kadroda olup olmayacağı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti bu konuya açıklık getirdi.

ANCELOTTI'DEN AÇIK KAPI

İtalyan teknik adam, Neymar’ın 26 kişilik kadroda yer alma olasılığını açık bıraktı ve gerekli niteliklere sahip olduğunu kanıtlamak için önünde iki ayı olduğunu söyledi.

KADROYA ALMAMIŞTI

34 yaşındaki Neymar, geçen ay oynanan Fransa ve Hırvatistan maçlarında kadroda yer alamamıştı.

MİLLİ TAKIM TARİHİNİN EN GOLCÜ İSMİ

Brezilya’nın 79 golle tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Neymar, Ekim 2023’te ciddi bir diz sakatlığı geçirdiğinden beri milli takımda oynamadı ve kendi kulübü Santos’ta da istikrarlı bir form durumu yok.

GEÇMİŞTEKİ NEYMAR SÖZLERİ

Brezilya’nın hazırlık maçında Fransa’ya kaybetmesi ülkede Neymar tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

Ancelotti de L’Equipe’e verdiği röportajda "O harika bir yetenek ve insanların onun bize Dünya Kupası’nı kazanmamızda yardımcı olabileceğini düşünmesi normal" dedi.

BREZİLYA'NIN GRUBU

Brezilya, Dünya Kupası’nda C Grubu’nda Fas, Haiti ve İskoçya’nın grubunda. İlk maçı ise 13 Haziran’da.