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- Cho Gue-Sung'un takipçi sayısı 1.6 milyon arttı
Cho Gue-Sung'un takipçi sayısı 1.6 milyon arttı
- 04.12.2022 - 12:15
2022 Dünya Kupası devam ederken, zorlu grupta son 16 biletini kapan Güney Kore'de golcü oyuncu Cho Gue-Sung artan hayranları nedeniyle telefonunu kapatmak zorunda kaldı.
Takipçi sayısı artışa geçti
Daily Mail'in haberine göre, Güney Kore'nin Portekiz, Uruguay ve Ganalı gruptan ikinci olarak çıkmasında attığı 2 gol ile büyük pay sahibi olan Cho Gue-Sung, sosyal medyada da inanılmaz bir takipçi artışı ile gündeme geldi.
20 binden 1.6 milyon'a yükseldi
Dünya Kupası başlamadan önce 20 bin takipçisi bulunan Gue-Sung, attığı goller ve sosyal medyadaki yorumlara göre 'yakışıklılığı' ile takipçi sayısı 1.6 milyon kişiye çıktı.
Dünya Kupası'na odaklanmak için telefonunu kapattı
Güney Koreli yıldızın videoları milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, yoğun ilgi karşısında Gue-Sung, Dünya Kupası'na odaklanabilmek için telefonunu kapatmak zorunda kaldı.
"Telefonu bütün gece çalıyordu"
Güney Kore medyasında yapılan haberlerde, "Telefonu bütün gece çalıyordu. Onu uyanık tutuyordu. Futbola konsantre olmaya çalışıyordu ve sürekli mesajlar geliyordu." gibi sözlere yer verildi.
Gana'ya karşı 2 gol atmıştı
Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin Gana'ya mağlup olduğu karşılaşmada oyuna sonradan girerek üst üste attığı iki golle dikkatleri üzerine çekmişti.