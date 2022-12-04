Cho Gue-Sung'un takipçi sayısı 1.6 milyon arttı

Dünya Kupası'nda milli takımı ile Katar'da mücadele eden Güney Koreli Cho Gue-Sung, artan hayran kitlesi sayesinde sosyal medyada 1.6 milyon takipçi kazandı.

2022 Dünya Kupası devam ederken, zorlu grupta son 16 biletini kapan Güney Kore'de golcü oyuncu Cho Gue-Sung artan hayranları nedeniyle telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

Takipçi sayısı artışa geçti

Daily Mail'in haberine göre, Güney Kore'nin Portekiz, Uruguay ve Ganalı gruptan ikinci olarak çıkmasında attığı 2 gol ile büyük pay sahibi olan Cho Gue-Sung, sosyal medyada da inanılmaz bir takipçi artışı ile gündeme geldi.

20 binden 1.6 milyon'a yükseldi

Dünya Kupası başlamadan önce 20 bin takipçisi bulunan Gue-Sung, attığı goller ve sosyal medyadaki yorumlara göre 'yakışıklılığı' ile takipçi sayısı 1.6 milyon kişiye çıktı.

Dünya Kupası'na odaklanmak için telefonunu kapattı

Güney Koreli yıldızın videoları milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, yoğun ilgi karşısında Gue-Sung, Dünya Kupası'na odaklanabilmek için telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

"Telefonu bütün gece çalıyordu"

Güney Kore medyasında yapılan haberlerde, "Telefonu bütün gece çalıyordu. Onu uyanık tutuyordu. Futbola konsantre olmaya çalışıyordu ve sürekli mesajlar geliyordu." gibi sözlere yer verildi.

Gana'ya karşı 2 gol atmıştı

Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin Gana'ya mağlup olduğu karşılaşmada oyuna sonradan girerek üst üste attığı iki golle dikkatleri üzerine çekmişti.