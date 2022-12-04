Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.559
0.32%
BTXN Coin
5.42
0.37%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Cho Gue-Sung'un takipçi sayısı 1.6 milyon arttı

    Dünya Kupası'nda milli takımı ile Katar'da mücadele eden Güney Koreli Cho Gue-Sung, artan hayran kitlesi sayesinde sosyal medyada 1.6 milyon takipçi kazandı.
    • 04.12.2022 - 12:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cho Gue-Sung'un takipçi sayısı 1.6 milyon arttı

    2022 Dünya Kupası devam ederken, zorlu grupta son 16 biletini kapan Güney Kore'de golcü oyuncu Cho Gue-Sung artan hayranları nedeniyle telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

    Takipçi sayısı artışa geçti

    Daily Mail'in haberine göre, Güney Kore'nin Portekiz, Uruguay ve Ganalı gruptan ikinci olarak çıkmasında attığı 2 gol ile büyük pay sahibi olan Cho Gue-Sung, sosyal medyada da inanılmaz bir takipçi artışı ile gündeme geldi.

    Cho Gue-Sung un takipçi sayısı 1.6 milyon arttı #1

    20 binden 1.6 milyon'a yükseldi

    Dünya Kupası başlamadan önce 20 bin takipçisi bulunan Gue-Sung, attığı goller ve sosyal medyadaki yorumlara göre 'yakışıklılığı' ile takipçi sayısı 1.6 milyon kişiye çıktı.

    Cho Gue-Sung un takipçi sayısı 1.6 milyon arttı #2

    Dünya Kupası'na odaklanmak için telefonunu kapattı

    Güney Koreli yıldızın videoları milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, yoğun ilgi karşısında Gue-Sung, Dünya Kupası'na odaklanabilmek için telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

    Cho Gue-Sung un takipçi sayısı 1.6 milyon arttı #3

    "Telefonu bütün gece çalıyordu"

    Güney Kore medyasında yapılan haberlerde, "Telefonu bütün gece çalıyordu. Onu uyanık tutuyordu. Futbola konsantre olmaya çalışıyordu ve sürekli mesajlar geliyordu." gibi sözlere yer verildi.

    Cho Gue-Sung un takipçi sayısı 1.6 milyon arttı #4

    Gana'ya karşı 2 gol atmıştı

    Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin Gana'ya mağlup olduğu karşılaşmada oyuna sonradan girerek üst üste attığı iki golle dikkatleri üzerine çekmişti.

    Cho Gue-Sung un takipçi sayısı 1.6 milyon arttı #5


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    OK kelimesinin tarihçesi nedir
    Tarih

    OK kelimesinin tarihçesi nedir

    Gaziantep'de camiden çanta hırsızlığına tutuklama
    3. Sayfa

    Gaziantep'de camiden çanta hırsızlığına tutuklama

    Görüş Bildir