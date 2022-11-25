Gareth Bale, Galler tarihine geçti

2022 Dünya Kupası'nda İran'la karşılaşan Galler'de Gareth Bale, milli takım tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu oldu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ilk maçında ABD ile 1-1 berabere kalan Galler, ikinci maçında İran'la karşılaşıyor.

Galler'in kaptanı Gareth Bale ise rekor için sahaya çıktı. Kariyerini MLS ekibi Los Angeles FC'de sürdüren Gareth Bale, İran karşısında milli takım tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu oldu. Bale, İran maçıyla milli formayı 110. kez giymiş oldu.

"Ülkemi birçok kez temsil etmek benim için büyük bir gurur"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bale, "Harika bir durum. Ülkemi birçok kez temsil etmek benim için büyük bir gurur. Ancak daha önemli olan şey kazanmak. Umarım bunu yapabiliriz ve bu başarı çok daha özel olur.

İran'la zorlu bir maça çıkacağız. Çok iyi bir takımla karşılaşacağız, burada olmalarının sebebi bu. Sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'ye karşı 41. golünü atmıştı

Galler Milli Takımı'nın en skorer oyuncusu olan Gareth Bale, Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan maçta kaydettiği golle milli takımdaki 41. golüne ulaştı.