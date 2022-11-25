Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmıştı. Galibiyetin altında yatan en büyük nedenlerden birinin Herve Renard'ın yaptığı konuşma olduğu öğrenildi.

2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Lionel Scalano'nin ekibi Arjantin ile Herve Renard'ın yönetimindeki Suudi Arabistan karşı karşıya gelmişti.

Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Suudi Arabistan 2-1 kazanarak büyük bir sürprize imza atmıştı.

Bu tarihi galibiyetin ardından ülkede büyük bir sevinç yaşanırken Suudi Arabistan, Arjantin galibiyeti nedeniyle ülkede resmi tatil ilan edildiğini açıklamıştı.

Renard'dan oyuncularına motivasyon konuşması

Arjantin karşısında alınan galibiyetin ardından Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, büyük övgü toplamıştı.

Fransız teknik adam Renard'ın soyunma odasına 1-0 geride giren takımına yaptığı konuşma sosyal medyada yankı uyandırdı.

"Telefonunuzu yanınıza alın isterseniz, Messi ile fotoğraf çektirirsiniz"

Herve Renard, Arjantin maçının devre arasında, soyunma odasındaki öğrencilerine şunları söyledi:

"Burada ne işimiz var? Pres bu mu? Bu pres değil! Son pozisyonda Messi orta sahada, top ayağında, siz savunmanın önünde öylece duruyorsunuz. Telefonunuzu yanınıza alın isterseniz, Messi ile fotoğraf çektirirsiniz! Savunmanın önündesiniz ve baskı yapmalısınız. Çok rahat oynuyorlar. Haydi beyler! Haydi! Bu Dünya Kupası! Her şeyinizi verin!"

Herve Renard'ın Arjantin maçının devre arasında yaptığı konuşma İZLE