Julian Alvarez, Arjantin'de 16 yıl sonra bir ilki başardı

Arjantin'in Avusturalya'yı 2-1 mağlup ettiği ve çeyrek finale yükseldiği maçta takımının 2. golünü kaydeden Julian Alvarez, golcü oyuncu Hernan Crespo'dan sonra bir ilki başardı.

Dünya Kupası Son 16 turunda Arjantin'in Avustralya'yı 2-1 ile geçtiği karşılaşmanın 57. dakikasında takımının 2. golünü atan Julian Alvarez uzun zaman sonra bir ilke imza attı.

Dünya Kupası'nda ilk 11 çıktığı 2 maçta da gol attı

Arjantin forması ile Dünya Kupası'nda ilk 11 çıktığı ilk 2 maçta da gol atan genç oyuncu bunu 16 yıl sonra başaran ilk isim oldu.

En son Crespo başarmıştı

Julian Alvarez ile birlikte Arjantin tarihinde bu başarıya ulaşan oyuncuların sayısı 6'ya yükseldi.

Alvarez'den önce ise bunu başaran son isim efsane golcü Hernan Crespo'ydu. Crespo, 2006 Dünya Kupası'nda ilk kez 11 çıktığı 2 maçta Fildişi Sahili ve Sırbistan-Karadağ ağlarını havalandırmıştı.

İlk golü Polonya'ya atmıştı

Julian Alvarez, Dünya Kupası C Grubu'nun son karşılaşmasında Arjantin'in Polonya'yı 2-0 yenerek gruptan çıktığı maçta ikinci golü atarak takımının kazanmasında pay sahibi olmuştu.