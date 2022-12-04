Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.556
0.48%
BTXN Coin
5.45
-0.18%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Julian Alvarez, Arjantin'de 16 yıl sonra bir ilki başardı

    Arjantin'in Avusturalya'yı 2-1 mağlup ettiği ve çeyrek finale yükseldiği maçta takımının 2. golünü kaydeden Julian Alvarez, golcü oyuncu Hernan Crespo'dan sonra bir ilki başardı.
    • 04.12.2022 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Julian Alvarez, Arjantin'de 16 yıl sonra bir ilki başardı

    Dünya Kupası Son 16 turunda Arjantin'in Avustralya'yı 2-1 ile geçtiği karşılaşmanın 57. dakikasında takımının 2. golünü atan Julian Alvarez uzun zaman sonra bir ilke imza attı.

    Dünya Kupası'nda ilk 11 çıktığı 2 maçta da gol attı

    Arjantin forması ile Dünya Kupası'nda ilk 11 çıktığı ilk 2 maçta da gol atan genç oyuncu bunu 16 yıl sonra başaran ilk isim oldu.

    Julian Alvarez, Arjantin de 16 yıl sonra bir ilki başardı #1

    En son Crespo başarmıştı

    Julian Alvarez ile birlikte Arjantin tarihinde bu başarıya ulaşan oyuncuların sayısı 6'ya yükseldi.

    Alvarez'den önce ise bunu başaran son isim efsane golcü Hernan Crespo'ydu. Crespo, 2006 Dünya Kupası'nda ilk kez 11 çıktığı 2 maçta Fildişi Sahili ve Sırbistan-Karadağ ağlarını havalandırmıştı.

    Julian Alvarez, Arjantin de 16 yıl sonra bir ilki başardı #2

    İlk golü Polonya'ya atmıştı

    Julian Alvarez, Dünya Kupası C Grubu'nun son karşılaşmasında Arjantin'in Polonya'yı 2-0 yenerek gruptan çıktığı maçta ikinci golü atarak takımının kazanmasında pay sahibi olmuştu.

    Julian Alvarez, Arjantin de 16 yıl sonra bir ilki başardı #3


    Meteorolojiden kar uyarısı
    Gündem

    Meteorolojiden kar uyarısı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Muğla'da 8 araç alkol denetiminde cezadan kaçamadı
    3. Sayfa

    Muğla'da 8 araç alkol denetiminde cezadan kaçamadı

    Görüş Bildir