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    Milos Degenek: Messi'nin hayranıyım ancak ona dur demek zorundayım

    C Grubu'nda Fransa'nın ardından büyük bir sürprize imza atarak 2.olarak çıkan Avustralya'da Milos Degenek Arjantin maçı öncesi konuştu. Degenek, Lionel Messi'ye övgü dolu ifadelerde bulundu.
    • 03.12.2022 - 16:47
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    Milos Degenek: Messi'nin hayranıyım ancak ona dur demek zorundayım

    2022 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile karşılaşacak olan Avustralya'nın 28 yaşındaki stoper oyuncusu Milos Degenek, mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.

    "Futbol tarihinin en iyisi olan Messi'ye karşı sahada olacağız"

    MLS ekiplerinden Columbus Crew'de forma giyen Degenek, "Arjantin'in yıldızlarla dolu olduğunu biliyoruz. Çok önemli oyuncuları kadrolarında bulunduruyorlar. Dünya Kupası son 16 turunda dünya futbol tarihinin en iyisi olan Messi'ye karşı sahada olacağız. Bir Messi hayranıyım ancak maçta ona dur demek zorundayım." ifadelerini kullandı.

    Milos Degenek: Messi nin hayranıyım ancak ona dur demek zorundayım #1

    Avustralya ikinci olarak tur atlamıştı

    Fransa, Danimarka ve Tunus ile D Grubu'nda mücadele eden Avustralya, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 6 puan toplamış ve Fransa ile aynı puana ulaşsa da averajla ikinci sırada olarak tur atlayan taraf olmuştu.

    Milos Degenek: Messi nin hayranıyım ancak ona dur demek zorundayım #2


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