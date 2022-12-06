Petrol
81.55
-1.37%
Euro
19.6139
0.33%
Dolar
18.6371
-0.01%
Altın
1.066
0.74%
Borsa
4997
0.00%
Bitcoin
321.098
-1.71%
BTXN Coin
5.08
-6.61%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Neymar: Bütün gece ağladım

    Brezilya'nın 2022 Dünya Kupası'da çeyrek finale yükseldiği Güney Kore maçının ardından sahalara dönen yıldız isim Neymar, sakatlık sürecinde yaşadıklarını anlattı.
    • 06.12.2022 - 15:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Neymar: Bütün gece ağladım

    2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

    Brezilya'da sakatlığı geçen yıldız oyuncu Neymar, iki maç aradan sonra takımdaki yerini aldı. Teknik direktör Tite, Neymar'ı Güney Kore karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

    "Bütün gece ağladım"

    Yıldız futbolcu, Güney Kore maçı sonrası yaşadıklarını anlattı; "Çok korktum. Bütün gece ağladım. Yaşadıklarımı ailem biliyor. Ama sonunda her şey yoluna girdi. Fizyoterapi için gösterdiğimiz çabaya değdi."

    Neymar: Bütün gece ağladım #1

    "Umarız pankart ve galibiyetle kendisini biraz daha rahat hissettirmişizdir"

    Covid-19 nedeniyle solunum rahatsızlığı yaşayan Pele hakkında da konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Pele'nin yaşadıklarıyla ilgili konuşmak zor. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Umarız pankart ve galibiyetle kendisini biraz daha rahat hissettirmişizdir." dedi.

    Neymar: Bütün gece ağladım #2

    Neymar: Bütün gece ağladım #3


    'Teoman Duralı, Türk dünyasının zenginliğidir'
    Gündem

    'Teoman Duralı, Türk dünyasının zenginliğidir'

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    İngiltere'de can kaybı 9'a yükseldi
    Sağlık

    İngiltere'de can kaybı 9'a yükseldi

    Görüş Bildir