Ochoa, Lewandowski'ye geçit vermedi

2022 Katar Dünya Kupası'nın C Grubu maçında Meksika ile Polonya 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya ise Lewandowski'nin penaltısını kurtaran Ochoa damga vurdu.

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Meksika ile Polonya karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 bitti ve iki takım 1'er puanın sahibi oldu.

Maça ise Polonya'nın yıldız forveti Robert Lewandowski'nin penaltısını kurtaran Meksika'nın kalecisi Guillermo Ochoa damga vurdu.

Ochoa kaldığı yerden devam ediyor

Dünya Kupalarının değişilmez kalecisi Guillermo Ochoa kaldığı yerden devam ediyor.

Özellikle 2014 ve 2018 Dünya Kupalarında gösterdiği performansla turnuvanın yıldızlarından seçilen 37 yaşındaki Ochoa, Katar'daki turnuvada da isminden söz ettirmeyi sürdürüyor.

Lewandowski vurdu, Ochoa kurtardı

Maçın 58. dakikasında ise Polonya, penaltı kazandı. Hector Moreno'nun çekmesi sonrası Robert Lewandowski ceza sahası içerisinde yerde kaldı.

VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya giden Robert Lewandowski'nin vuruşunda kaleci Guillermo Ochoa gol izni vermedi.

Polonya üç penaltı atışından yararlanamayan ilk ülke oldu

Polonya, 1966'dan bu yana Dünya Kupası finallerinde üç penaltı atışından yararlanamayan ilk ülke oldu.

Lewandowski'den önce K. Deyna (Arjantin 1978) ve M. Zurawski (ABD 2002) penaltı atışlarından yararlanamamıştı.

Ochoa 1966'dan bu yana penaltı kurtaran ilk Meksikalı oldu

Guillermo Ochoa ise, 1966'dan bu yana Dünya Kupalarında normal sürede penaltı kurtaran ilk Meksikalı file bekçisi oldu.