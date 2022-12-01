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    Romain Saiss: O golü ben atmadım

    Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, Belçika'ya attığı golün kendisine yazılmaması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 14:22
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    Romain Saiss: O golü ben atmadım

    2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda mücadele eden Fas, ikinci maçında Belçika'yı 2-0 yendi.

    Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Dünya Kupası'nda Fas'ın Belçika'ya karşı attığı açılış golünün takım arkadaşı Abdelhamid Sabiri'ye verilmesi gerektiğini açıkladı.

    Gol Saiss'e yazıldı

    Gol, FIFA tarafından Sampdoria'nın oyun kurucusuna değil, Beşiktaş'ın stoperine yazıldı.

    Romain Saiss: O golü ben atmadım #1

    "Golün Sabiri'ye verilmesi lazım"

    Saiss,  Matin gazetesine verdiği demeçte; "Umarım FIFA, Sabiri'nin yirmi altıncı yaş gününde attığı golü kabul eder." ifadelerini kullandı.

    Fas, Dünya Kupası'ndaki son grup maçında Kanada ile karşılaşacak.

    Romain Saiss: O golü ben atmadım #2


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