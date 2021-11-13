Stefan Kuntz: Sakin olalım

Milli Takım'ın Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ettiği maçın ardından Stefan Kuntz, "Daha iyi hazırlık yapmamız lazım, ayaklarımızın yere basması lazım." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık’ı konuk etti.

Milliler, maçı farklı bitirdi ve rakibi 6-0'lık bir skorla mağlup etti.

Maçın ardından A Milli Takım Teknik Direkötü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu.

Kuntz açıklamalarında, "Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları izlemek bir zevkti. Her şeyi denedik, oyunun yönünü değiştirecek hamleler yaptık, zaman zaman geriye çekildik. Yapabileceğimizin hepsini yaptığımızı düşünüyorum.





"DAHA İYİ HAZIRLIK YAPMAMIZ LAZIM"

Zeki kart sınırındaydı. Önümüzde Karadağ maçı var, dinlendirdik. Rıdvan Yılmaz'ın da hücumda bize katkı sağlayacağını planladık. Mert golünü attı. Rıdvan asistlerini yaptı. Değişiklikler işe yaradı.

Aslında Norveç - Letonya maçına o kadar bakamadım. Kaptan Burak Yılmaz, yanımda her şeyi takip ediyordu ve arkadaşlarına söylüyordu. Daha iyi hazırlık yapmamız lazım, ayaklarımızın yere basması lazım. Sakin olalım. Önümüzde zor bir maç var, hazırlıklarımıza devam edelim. " ifadelerini kullandı.

"SAKİN OLMALIYIZ!"

Kuntz açıklamalarının devamında, "Aslında ben saha içine odaklanmıştım. Yanımdaki arkadaş takip ediyordu daha çok, saha içindeki de motive ediyordu. Maç bittikten sonra sosyal medyaya baktım ve gördüm. Şunu söylemek gerekiyor, sakin olmamız gerekiyor, ayağımız yere basmalı!

"ZORLUK ÇIKARTMAK İSTİYORDUK"

Norveç ya da hangi takım olursa olsun, biz zorluk çıkartmak istiyorduk, hayatlarını zorlaştırmak istiyorduk. Bugün de takımımın mentalitesini gördüm.

"OYUNCU SEÇİMİNDE FARKLI ETKENLER VAR"

Oyuncu seçimlerine çeşitli etkenler etki ediyor. Kulüplerinde aldıkları süreler, takımda oynadığı pozisyonlar, oyuncunun bana gösterebileceği taktik varyasyonları

YUSUF YAZICI MESAJI

Eğer Mart ayında bizimle birlikte olmak istiyorsa Yusuf Yazıcı kulübü Lille'de daha fazla süre almalı. O zaman Mart ayında yine onu takıma kabul ederiz

"İLK MAÇTA BEN YOKTUM"

İlk maça göre daha sakin oynadık...

Size bu konuda tam bir cevap veremem. İlk maçta ben yoktum. Benim yönetimim altında olmayan bir şey için yorum yapamam

"DÖRT TÜRKÇE DERSİ ALDIM"

Oyuncularıma 'öğle yemeğinden sonra görüşelim' demeyi Türkçe söyleyebiliyorum. Şu ana kadar 4 Türkçe dersi alabildim.

TAKIMDAKİ DEĞİŞİM

Bu soruya sizin cevap vermeniz lazım. Uzun yıllardır takip ediyorsunuz. Ama takım çok ihtiraslı oynuyor. Hatalar da yapıyor belki yarın daha farklı cezalandıracaklar ama iyi yoldayız.

Bence hepimiz için iyi bir sonuç oldu.” ifadelerini kullandı.