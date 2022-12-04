Virgil van Dijk: Manchester United ile Real Madrid aynı seviyede değil

2022 Katar Dünya Kupası'nın son 16 karşılaşmasında Hollanda, ABD'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Maç sonunda van Dijk takım arkadaşı Gakpo'nun transfer süreci hakkında konuştu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Louis van Gaal'in ekibi Hollanda ile Gregg Berhalter'in yönetimindeki ABD, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Hollanda'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Hollanda çeyrek finale yükselirken, ABD turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Gakpo'ya övgülerde bulundu

Maç sonunda konuşan Virgil van Dijk, Cody Gakpo'nun transferi hakkında konuştu.

Van Dijk, Real Madrid'in Manchester United'dan daha üst bir seviyede olduğunu iddia etti. Liverpool'un yıldızı ardından takım arkadaşı hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Manchester United ile Real Madrid aynı seviyede mi? Saygısızlık etmek istemem ama hiç değiller"

Van Dijk şunları söyledi: "Manchester United ile Real Madrid aynı seviyede mi? Saygısızlık etmek istemem ama hiç değiller. Kesinlikle bir sonraki adımı iyi bir adım olmalı. Kışın mı, yazın mı yoksa gelecek yıl mı bilmiyorum, ne zaman transfer olacağını zaman gösterecek. Çok çalışkan, çok yetenekli ve kesinlikle potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Bizim için yaptıklarından da çok memnunuz."





Dünya Kupası'nda üç gol attı

Gakpo, ABD karşısında fileleri havalandıramasa da Katar'daki üç grup maçında da gol atmayı başardı. Ayrıca PSV için bu sezon 13 gol, 17 asist ile oynadı.