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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, 14 maçla tamamlanırken Bakasetas ve Pelkas, golleriyle Yunanistan'ı galibiyete taşıdı.
- AA
- 10.10.2021 - 01:38
- Güncelleme : 10.10.2021 - 01:40
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 karşılaşma yapıldı.
BAKASETAS VE PELKAS, YUNANİSTAN'I TAŞIDI
B grubunda Yunanistan, deplasmanda Gürcistan'ı 90. dakikada Trabzonspor futbolcusu Bakasetas (p) ve 90+5'te Fenerbahçe futbolcusu Pelkas'ın ayağından bulduğu gollerle 2 - 0 mağlup etti.
Elemelerde 7. haftada günün sonuçları şöyle:
A Grubu:
Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3
Lüksemburg-Sırbistan: 0-1
B Grubu:
Gürcistan-Yunanistan: 0-2
İsveç-Kosova: 3-0
C Grubu:
Litvanya-Bulgaristan: 3-1
İsviçre-Kuzey İrlanda: 2-0
D Grubu:
Kazakistan-Bosna-Hersek: 0-2
Finlandiya-Ukrayna: 1-2
F Grubu:
İskoçya-İsrail: 3-2
Faroe Adaları-Avusturya: 0-2
Moldova - Danimarka: 0-4
I Grubu:
Andorra-İngiltere: 0-5
Macaristan-Arnavutluk: 0-1
Polonya-San Marino: 5-0