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    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, 14 maçla tamamlanırken Bakasetas ve Pelkas, golleriyle Yunanistan'ı galibiyete taşıdı.
    • AA
    • 10.10.2021 - 01:38
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 01:40
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    Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 karşılaşma yapıldı.

    BAKASETAS VE PELKAS, YUNANİSTAN'I TAŞIDI

    B grubunda Yunanistan, deplasmanda Gürcistan'ı 90. dakikada Trabzonspor futbolcusu Bakasetas (p) ve 90+5'te Fenerbahçe futbolcusu Pelkas'ın ayağından bulduğu gollerle 2 - 0 mağlup etti.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #1

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #2

    Elemelerde 7. haftada günün sonuçları şöyle:

    A Grubu:

    Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3

    Lüksemburg-Sırbistan: 0-1

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #3

    B Grubu:

    Gürcistan-Yunanistan: 0-2

    İsveç-Kosova: 3-0

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #4

    C Grubu:

    Litvanya-Bulgaristan: 3-1

    İsviçre-Kuzey İrlanda: 2-0

     

    D Grubu:

    Kazakistan-Bosna-Hersek: 0-2

    Finlandiya-Ukrayna: 1-2

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #5

    F Grubu:

    İskoçya-İsrail: 3-2

    Faroe Adaları-Avusturya: 0-2

    Moldova - Danimarka: 0-4

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #6

    I Grubu:

    Andorra-İngiltere: 0-5

    Macaristan-Arnavutluk: 0-1

    Polonya-San Marino: 5-0

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #7

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