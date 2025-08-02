Achraf Hakimi, hapis cezası alabilir!

Faslı milli futbolcu Achraf Hakimi, Fransız Nanterre Savcılığı tarafından ceza mahkemesine sevk edilmesi talep edilen bir dava dosyasının odağına yerleşti.

26 yaşındaki futbolcu, 2023 yılının Şubat ayında Paris yakınlarında, evinde bir genç kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Savcılığın nihai mütalaasında yer alan bu suçlama, şayet yargılamaya dönüşürse Hakimi'yi 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bırakabilir.

TECAVÜZ SUÇLAMASI

İddiaya göre olay, 25 Şubat 2023 gecesi Boulogne-Billancourt'taki Hakimi'nin evinde yaşandı.

24 yaşındaki kadın, futbolcuyla Instagram üzerinden bir aydan uzun süre mesajlaştıktan sonra onun daveti üzerine Uber ile evine gitti.

Genç kadın polise verdiği ifadede, evde Hakimi'nin kendisini rızası olmadan öptüğünü ve üzerindeki kıyafetler üzerinden göğüslerine dokunduğunu iddia etti.

Tepki göstermesine rağmen futbolcunun saldırıyı sürdürdüğünü ve kendisine tecavüz ettiğini belirtti.

Kadın, yaşadığı şokun ardından arkadaşına mesaj atarak evden alınmayı talep etti.

Bahsi geçen arkadaş da ifadesinde genç kadının iddialarını ve ruhsal durumunu doğruladı.

HAKIMI REDDETTİ

Achraf Hakimi, olayın başından bu yana tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Şimdi top, soruşturmayı yürüten hakimde.

Hakim, savcılığın sevk talebini kabul ederse Faslı futbolcu, ceza mahkemesinde yargılanacak.

Şayet dava açılırsa Hakimi, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek.