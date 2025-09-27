Al Nassr, Al Ittihad'ı iki golle geçti! Cristiano Ronaldo, sahneye çıktı

Suudi Arabistan Ligi'nin 4. haftası, dev mücadeleye sahne oldu.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Karim Benzema'lı Al Ittihad'a konuk oldu.

Karşılaşmayı konuk ekip, 2-0 kazanarak haftayı lider kapattı.

GOLLER MANE VE RONALDO'DAN

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, güçlü rakibi Al Ittihad karşısında etkili bir oyun sergiledi.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Sadio Mane ve Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Ronaldo, attığı golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.

HEDEFİNE YAKLAŞIYOR

Kariyerinde 1000 gol barajını geçmek isteyen Cristiano Ronaldo, Al Ittihad filelerini havalandırarak toplamda 946 gole ulaştı.

40 yaşındaki Portekizli yıldız, 54 gol daha atması halinde büyük hedefini gerçekleştirmiş olacak.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla Al Nassr puanını 12'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Al Ittihad ise 9 puanda kaldı ve üst sıralarda yara aldı.