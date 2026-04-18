Bayer Leverkusen, Augsburg'a son dakikada boyu eğdi

Bayer Leverkusen, Augsburg'a son dakikada boyu eğdi
Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 30. haftasında evinde Augsburg'a son dakikada yediği golle 2-1 yenildi.

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Bayer Leverkusen, Augsburg'u konuk etti.

BayArena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk gol, 12. dakikada Patrik Schick'ten geldi ve Leverkusen 1-0 öne geçti.

Augsburg'da Fabian Rieder, 15. dakikada bu gole karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi.

İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmadı.

GALİBİYET SON DAKİKADA GELDİ

Dakikalar 90+7'yi gösterirken Fabian Rieder bu kez penaltıdan Leverkusen ağlarını havalandırdı ve takımına galibiyeti getirdi.

LEVERKUSEN, 7 MAÇ SONRA YENİLDİ

Bu sonuçla birlikte 7 maç sonra ilk kez mağlup olan Leverkusen, 52 puanda kaldı ve 6. sırada konumlandı.

Ligde 5 maç sonra ilk kez kazanan Augsburg ise 36 puana ulaştı ve 9. sıraya yerleşti.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bundesliga'nın 31. haftasında Leverkusen, deplasmanda Köln ile karşılaşacak. Augsburg ise Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

