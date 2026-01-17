Bayer Leverkusen, Hoffenheim'a boyun eğdi

- Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 18. haftasında Hoffenheim'a deplasmanda 1-0 yenildi.
- Galibiyet golü, 9. dakikada Wouter Burger'den geldi.
- Bu sonuçla Hoffenheim 33 puana yükseldi, Leverkusen ise 29 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Hoffenheim, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı.
Hoffenheim, PreZero Arena'da oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Hoffenheim'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Wouter Burger kaydetti.
OZAN OYNAMADI
Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
LİGDEKİ DURUM
Ev sahibi Hoffenheim, bu galibiyetle birlikte 33 puana yükseldi. Ligde üst üste ikinci kez kaybeden Bayer Leverkusen, 29 puanda kaldı.
Hoffenheim, gelecek hafta Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen'i ağırlayacak.