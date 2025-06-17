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Benfica ile Boca Juniors berabere kaldı

Benfica ile Boca Juniors berabere kaldı Benfica, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2-0 geriye düştüğü mücadelede Boca Juniors ile 2-2 berabere kalırken maçta 3 kırmızı kart çıktı. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, karşılaşmada bir asiste imza attı.