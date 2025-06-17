Benfica ile Boca Juniors berabere kaldı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda C Grubu ilk maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile Portekiz ekibi Benfica karşılaştı.
Mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
Boca Juniors'ın gollerini 21. dakikada Merentiel ile 27. dakikada Battaglia attı.
45+3. dakikada penaltıdan Di Maria ve 84. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün asistiyle Otamendi, Benfica'nın sayılarını kaydetti.
Benfica'da milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, 61. dakikada oyuna dahil oldu.
3 KIRMIZI ÇIKTI
Boca Juniors'ta 45. dakikada kulübedeki Herrera ile 89. dakikada Figal, Benfica'da ise 72. dakikada Belotti, kırmızı kart gördü.
Benfica, bir sonraki maçında Yeni Zelanda'nın Auckland City ekibiyle ile karşılaşacak.
Boca Juniors ise Almanya'dan Bayern Münih ile oynayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış