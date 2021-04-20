Boris Johnson: Avrupa Süper Ligi'ni bitireceğim

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Süper Ligi'ni bitirmek için gerekli adımların atılacağı sözünü verdi.

Avrupa futbolunda 12 takımın ayrılıkçı bir hareket başlatıp, kendi liglerini kurmak istemesiyle çalkantılı günler yaşanıyor.

Açıklamalar ardı ardına gelirken, Avrupa kupalarının da geleceği meçhul.

Konuyla ilgili de İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Süper Ligi'nin gerçekleşmesini önlemek ve İngiliz kulüplerinin katılımını engellemek için yeni yasalar getirme sözü verdi.

Johnson, Başbakanlık Konutu'nda bir dizi taraftar grubunu ağırladı. Johnson, taraftar gruplarına sakin olma çağrısında bulundu.

“AVRUPA SÜPER LİGİ PROJESİNİ BİTİRECEĞİZ”

İngiltere Başbakanı, "Hükümetimiz, Avrupa Süper Lig projesini bitirecek. Hatta bu ülkede Avrupa Süper Ligi maçı oynanmasını yasaklayacağım." ifadelerini kullandı.

“6 KULÜBÜN KATILMAMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

İngiliz hükümeti, ayrıca altı İngiliz kulübünün Süper Lig'e gitmesini engellemek için 'ne gerekiyorsa' yapacağına dair bir söz verdi.

12 KULÜP ARASINDA ŞİMDİDEN ANLAŞMAZLIKLAR BAŞLADI

Avrupa Süper Ligi'ne katılan 12 kulüp arasındaki İngilizler çatırdamaya başladı.

İngiltere'den Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham ve Arsenal Avrupa Süper Ligi'ne katılacaklarını açıkladı. Sky Sports'un haberine göre; bu kulüplerden bazıları Avrupa Süper Ligi'nin kuruluş süreci nedeniyle gergin ve hayal kırıklığına uğramış durumda...

Ayrılıkçı kulüpler arasından bazıları, FIFA ve UEFA ile yaşanan kriz nedeniyle ligden çıkmayı düşünmeye başladı.

Bu lige attıkları imzanın amacının ligi keşfetmek ve UEFA ile entegre gitmek olduğunu ilettiler. Bu ligin şu an için durdurulmasını ve UEFA ile müzakerelerin devam etmesi gerektiğine inandıklarını belirttiler.