Borussia Dortmund'a Hoffenheim çelmesi!

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.

PreZero Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Hoffenheim'ın ilk golünü 42. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric kaydetti.

Maçın 87. dakikasında Dortmund'dan Serhou Guirassy, attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Ev sahibi ekip mücadelenin son anlarında bir penaltı daha kazandı ve Andrej Kramaric, 90+8'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

OZAN 90 DAKİKA OYNADI

Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

HOFFENHEIM, 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde 4 maç sonra kazanan Hoffenheim, puanını 54'e yükseltti ve 5. sıraya yerleşti.

Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan ve 64 puan kalan Borussia Dortmund ise 2. sırada konumlandı.

BAYERN MÜNİH'İN ŞAMPİYONLUĞUNA SON 1 PUAN!

Öte yandan bir maçı eksik olan ve Dortmund ile arasında 12 puan fark olan Bayern Münih, 19 Nisan Pazar günü Stuttgart'tan 1 puan alması haline şampiyonluğunu ilan edecek.