Borussia Dortmund'dan Wolfsburg'a farklı tarife Bundesliga'nın 31. haftasında Borussia Dortmund evinde Wolfsburg'u 6-0'lık farklı bir sonuçla mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 31. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Wolfsburg karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Borussia Dortmund 6-0'lık skorla galip geldi.

Dortmund, 6 golle geçti

Mücadelede Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 59'da Karim Adeyemi, 28'de Sebastian Haller, 37'de Donyell Malen ile 54 ve 86. dakikalarda Jude Bellingham attı.

Borussia Dortmund'da 2 gol atan Karim Adeyemi, 65. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Sarı-siyahlı takımda milli oyuncu Salih Özcan, 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Şampiyonluk yarışı devam ediyor

Bu galibiyetin ardından Borussia Dortmund, ligde 64 puana yükseldi ve 65 puanlı lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Wolfsburg 46 puanda kaldı.

Borussia Dortmund ligin 32. haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Wolfsburg, evinde Hoffenheim'ı konuk edecek.