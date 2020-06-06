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Balotelli, Brescia'dan da kovuldu
- Haber Merkezi
- 06.06.2020 - 11:03
Dünya futbolunun yaramaz çocuğu Mario Balotelli, Brescia'da da yapamadı.
Kariyeri boyunca gittiği hiçbir takımda barınamayan golcü futbolcu, son olarak Brescia'da da kriz çıkarınca İtalyan ekibi tarafından takımdan kovuldu.
Kulüp başkanı Massimo Cellino ile sorunlar yaşayan Balotelli, bir süredir idmanlara çıkmıyordu.
Balotelli'nin oynadığı kulüpler:
İnter
M.City
Milan
Liverpool
Nice
Marsilya
Brescia
BALOTELLİ'NİN BAZI VUKUATLARI
1-Teknik direktörü Mancini ile kavga etmesi.
2-Banyosunda havai fişek patlatması.
3-Rahat rahat her yerde sigara içmesi.
4-Bir hazırlık maçında kaleciyle karşı karşıyayken arkası dönüp topuk hareketi yapınca teknik direktör Mancini tarafından hemen kenara alınmıştı.
5-"Barcelona'da oynamak ister misin?'' sorusuna ''Hayır, ben kızlarla futbol oynamam.'' cevabını vermişti.
6-Manchester City'nin ezeli rakibi Manchester United'ı deplasmanda 6-1 yendiği maçta ilk golü atan Mario Balotelli, formasının altında yazan "Neden hep ben" yazan tişörtü gösterdi.