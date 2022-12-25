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    Cengiz Ünder Süper Lig'e dönüyor

    Cengiz Ünder Süper Lig'e dönüyor

    A Milli Takım'ın değişilmez isimlerinden Cengiz Ünder için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2022 - 14:46
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    Fransız temsilcisi Marsilya, geçen sezon kiralık olarak başarılı bir performans gösteren Cengiz Ünder'i sezon başında 8.4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

    47 maçta 13 gol 6 asist yapan Ünder, Marsilya taraftarının da sevgisini kazandı.

    Ancak sezon öncesi takımın başına geçen Igor Tudor, kamp döneminde performansını beğenmediği Ünder'e şans vermedi.

    İlk şansını 3. haftada Nantes maçında alan Ünder, 65. dakikada oyuna girdikten 17 dakika sonra oyundan çıkarılınca hocasına tepki gösterdi.

    O maçtan sonra doğru düzgün forma şansı bulamayan milli yıldız takımdan ayrılmaya karar verdi.

    Galatasaray sordu

    Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Marsilya ile kontak kurdu ve oyuncunun detaylarını sordu.

    Cengiz Ünder Süper Lig e dönüyor #1

    Beşiktaş devreye girdi

    Bu gelişme yaşanırken Şenol Güneş'in isteği üzerine Beşiktaş da devreye girdi.

    Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Cengiz Ünder, iki Süper Lig devinden aldığı teklifi düşünmek için zaman istedi. Milli futbolcu başka bir takımdan teklif gelmezse Süper Lig'e dönmeyi düşündüğü öğrenildi.

    Cengiz Ünder Süper Lig e dönüyor #2

    Geçen sezon öncesi iki takım arasında Gedson Fernandes transferi nedeniyle yaşanan olayların bir benzeri de Cengiz Ünder transferinde yaşanacak gibi duruyor.


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