Chelsea, Benfica'yı Kulüpler Dünya Kupası'nın dışına itti

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Turnuvanın C Grubu'nu lider tamamlayan Portekiz ekibi Benfica, D Grubu 2.'si Chelsea ile karşı karşıya geldi.
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde oynanan maçta Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı.
MİLLİ FUTBOLCULAR OYNADI
Benfica'da forma giyen milli futbolculardan Orkun Kökçü maça ilk 11'de başlarken, Kerem Aktürkoğlu ise 46. dakikada oyuna girdi.
CHELSEA, ÖNE GEÇTİ
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 64. dakikasında Chelsea, Reece James'in golüyle 1-0 öne geçti.
ARA VERİLDİ
Fırtına uyarısı nedeniyle 85. dakikada ara verilen müsabakaya, yaklaşık 2 saat sonra kaldığı yerden devam edildi.
MAÇ UZATMALARA GİTTİ
Benfica, 90+5. dakikada Angel Di Maria'nın penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı ve müsabakada uzatmaya gidildi.
BENFICA, 10 KİŞİ KALDI
Portekiz ekibinde Gianluca Prestianni, uzatmanın ikinci dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
CHELSEA, ÇEYREK FİNALE ÇIKTI
Benfica'nın 10 kişi kalmasıyla ataklarını sıklaştıran İngiliz temsilcisi, 108. dakikada Christopher Nkunku, 114. dakikada Pedro Neto ve 117. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un attığı gollerle maçı 4-1 kazanmasını bildi.
Chelsea, çeyrek finalde Brezilya temsilcisi Palmeiras ile karşı karşıya gelecek.