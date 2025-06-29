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Chelsea, Benfica'yı Kulüpler Dünya Kupası'nın dışına itti

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Benfica'yı uzatmalarda 4-1 yenen Chelsea çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Chelsea, Benfica'yı Kulüpler Dünya Kupası'nın dışına itti

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Turnuvanın C Grubu'nu lider tamamlayan Portekiz ekibi Benfica, D Grubu 2.'si Chelsea ile karşı karşıya geldi. 

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde oynanan maçta Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı.

MİLLİ FUTBOLCULAR OYNADI

Benfica'da forma giyen milli futbolculardan Orkun Kökçü maça ilk 11'de başlarken, Kerem Aktürkoğlu ise 46. dakikada oyuna girdi.

CHELSEA, ÖNE GEÇTİ

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 64. dakikasında Chelsea, Reece James'in golüyle 1-0 öne geçti.

ARA VERİLDİ

Fırtına uyarısı nedeniyle 85. dakikada ara verilen müsabakaya, yaklaşık 2 saat sonra kaldığı yerden devam edildi.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Benfica, 90+5. dakikada Angel Di Maria'nın penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı ve müsabakada uzatmaya gidildi.

BENFICA, 10 KİŞİ KALDI

Portekiz ekibinde Gianluca Prestianni, uzatmanın ikinci dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

CHELSEA, ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

Benfica'nın 10 kişi kalmasıyla ataklarını sıklaştıran İngiliz temsilcisi, 108. dakikada Christopher Nkunku, 114. dakikada Pedro Neto ve 117. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un attığı gollerle maçı 4-1 kazanmasını bildi.

Chelsea, çeyrek finalde Brezilya temsilcisi Palmeiras ile karşı karşıya gelecek.

Eshspor Haberleri