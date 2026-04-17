Türkiye, buz hokeyinde Güney Afrika'ya şans tanımadı

Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında ev sahibi Güney Afrika'yı 8-1 yendi.
Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu üçüncü maçında, Türkiye ile ev sahibi Güney Afrika karşı karşıya geldi.
Başkent Cape Town'daki karşılaşmada milli takım, Ferhat Bakal (3), Emrah Savaş (2), Yusuf Kars, Oğuz Karakoç ve Emin İnandı'nın golleriyle kazandı.
SIRADAKİ RAKİP BOSNA HERSEK
Grupta ikinci galibiyetini alan ay-yıldızlılar, 4. maçında Bosna Hersek ile karşılaşacak.
