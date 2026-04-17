Tahkim Kurulu, Trabzonspor'a verilen para cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Trabzonspor'a verilen cezaları onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, bordo-mavili kulübe verilen taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400 bin lira, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılması sebebiyle 220 bin lira para cezasını onadı.

BORAN'IN CEZASI DA ONANDI

Kurul, ayrıca bordo-mavili oyuncu Boran Başkan'a verilen 40 bin liralık cezanın da onanmasına karar verdi.