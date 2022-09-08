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    Chelsea teknik direktör Graham Potter ile anlaştı

    İngiliz devi Chelsea'de Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktör koltuğuna Graham Potter oturdu.
    • 08.09.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 13:04
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    Chelsea teknik direktör Graham Potter ile anlaştı

    Chelsea'de Şampiyonlar Ligi'nde alınan Dinamo Zagreb yenilgisinin ardından teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verildi. Alman teknik adamın yerine Graham Potter getiriliyor.

    Sky Sports'un haberine göre; Maviler, Norveç ekibi Östersunds ve Premier Lig'de Brighton & Hove Albion'da başarılı işlere imza atan Graham Potter'la prensip anlaşmasına vardı.

    Fesih bedeli 18.5 milyon euro

    Londra temsilcisi sözleşme fesih bedeli olarak Brighton & Hove Albion'a 18.5 milyon euro ödeyecek.

    Chelsea teknik direktör Graham Potter ile anlaştı #1


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