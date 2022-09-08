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- Chelsea teknik direktör Graham Potter ile anlaştı
Chelsea teknik direktör Graham Potter ile anlaştı
İngiliz devi Chelsea'de Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktör koltuğuna Graham Potter oturdu.
- 08.09.2022 - 12:07
- Güncelleme : 08.09.2022 - 13:04
Chelsea'de Şampiyonlar Ligi'nde alınan Dinamo Zagreb yenilgisinin ardından teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verildi. Alman teknik adamın yerine Graham Potter getiriliyor.
Sky Sports'un haberine göre; Maviler, Norveç ekibi Östersunds ve Premier Lig'de Brighton & Hove Albion'da başarılı işlere imza atan Graham Potter'la prensip anlaşmasına vardı.
Fesih bedeli 18.5 milyon euro
Londra temsilcisi sözleşme fesih bedeli olarak Brighton & Hove Albion'a 18.5 milyon euro ödeyecek.