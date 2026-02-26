Suudi Arabistan ekibi Paul Onuachu'nun peşinde: 4 kat maaş teklifi iddiası!

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, 1 yıl aranın ardından geri döndüğü bordo-mavililerde adeta fırtınalar estiriyor...

Attığı 17 golle Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde olan Onuachu'nun talibi çıktı.

Nijerya basınından Afrik-Foot'un haberine göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli, Paul Onuachu için resmi adımlar atmaya hazırlanıyor.

ARAPLAR ŞİMDİ DE ONUN İÇİN GELİYOR

Suudilerin hedefi Nijeryalı golcüyü yüksek maaş teklifiyle ikna etmek.

İvan Toney’in Premier Lig’e dönme ihtimali nedeniyle forvet arayışlarına başlayan Suudi Arabistan ekibinin, Onuachu’ya Trabzonspor’da kazandığı rakamın 3 katından fazlasını vermeyi düşündüğü belirtildi.

Al-Ahli'nin, Paul Onuachu'ya Trabzonspor'da kazandığı rakamın yaklaşık 4 katını teklif etmeye hazırlandığı haber detayında yer aldı.

7.5 MİLYON EUROLUK MAAŞ TEKLİFİ

Onuachu’ya senelik 7.5 milyon euro maaş önermeye hazırlanan Al Ahli’nin, bu transferde oldukça ciddi olduğu vurgulandı.

Bordo-Mavili kulübe de bonservis olarak 15-20 milyon euro bandında bir rakamın teklif edileceği konuşuluyor.

Bordo mavililerle 2.5 + 1 yıl daha sözleşmesi olan Onuachu, Trabzonspor'dan 2 milyon euro garanti ücret alıyor.