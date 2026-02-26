Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, oynadığı futbolla adından söz ettiriyor.

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında mücadele eden Osimhen, son olarak bir kere daha ön plana çıktı.

Buna göre Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülünün adayları arasında yer aldı.

HAFTANIN OYUNCULARI ARASINDA GÖSTERİLDİ

Sarı-kırmızılıların Juventus'a konuk olduğu son 16 play-off turu rövanş maçında bir gol kaydeden Osimhen, UEFA'nın internet sitesindeki oylamada haftanın oyuncusu adayları arasında gösterildi.

Osimhen'in yanı sıra Real Madrid'den Fransız Aurelien Tchouameni, Bodo/Glimt'ten Norveçli Jens Petter Hauge ve Atletico Madrid'den Norveçli Alexander Sörloth da adaylar arasına girdi.

TAKIMINI SIRTLAYAN İSİMDİ

İlk maçı evinde 5-2 kazanan Galatasaray, uzatma devrelerine giden İtalya'daki rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdırırken Osimhen de takımı adına bir gole imza attı.