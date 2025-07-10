Cristiano Ronaldo'nun Diogo Jota'nın cenazesine katılmama nedeni!

Geçtiğimiz hafta İspanya'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Diogo Jota ve kardeşi Andre, futbol dünyasını yasa boğmuştu.

Andre ve Jota için düzenlenen cenaze törenine Liverpool ve Portekiz Milli Takım futbolcularının yanı sıra futbol dünyasından önemli isimler katılmıştı.

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı olan Cristiano Ronaldo'nun ise bu törende yer almaması büyük tepki çekmişti.

"TARİFSİZ BİR YIKIMDI"

Cenaze törenine katılmadığı için sosyal medyada linçlenen Cristiano Ronaldo için kız kardeşi Katia Aveiro tepkilere yönelik açıklamada bulundu.

Aveiro yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Babam öldüğünde, kaybın acısına ek olarak, mezarlıkta bir kamera çığı ve meraklı izleyicilerle uğraşmak zorunda kaldık. Tarifsiz bir yıkımdı, mezarlar tahrip edildi, duvarlar saygısızca aşıldı.

"CRISTIANO'YA FAZLA İLGİ GÖSTERİLECEKTİ"

Ronaldo'nun kız kardeşi açıklamasının devamında, şu şekilde konuştu:

Veda bile edemedik. Çocuklar hiçbir zaman şapelden çıkamadı; o kadar büyük bir kargaşa vardı. Kimin başsağlığı dilediğini bile hatırlamıyorum ve acım çok büyüktü. Cristiano'ya bugün daha da fazla ilgi gösterilecekti. Ve bu, Diogo ve Andre'nin ailesi için her şeyi daha da zorlaştıracaktı.

"KALPSİZ İNSANLAR"

Portekizli yıldızın cenaze törenine katılmamasına destek çıkan Aveiro, şu açıklamada bulundu: