Diogo Jota'nın cenazesine katılmayan Cristiano Ronaldo'ya tepki

İspanya'nın Zamora kentinde geçirdiği trafik kazasında kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitiren Portekizli futbolcu Diogo Jota için ülkesi Portekiz'de cenaze töreni düzenlendi.

Porto yakınlarındaki Gondomar'da bulunan bir kilisede gerçekleşen törene Jota'nın ailesi, yakınları ve futbol camiasından birçok tanınmış isim katıldı.

Liverpool ve Portekiz Milli Takımı'ndan pek çok futbolcu da törende hazır bulundu.

RONALDO'NUN YOKLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Törende dikkat çeken en önemli detay ise Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo'nun katılmamış olmasıydı.

İspanyol, Portekiz ve İngiliz basınında geniş yer bulan bu gelişme, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Bazı kullanıcılar, yıldız ismin törende bulunmamasını saygısızlık olarak değerlendirirken, Ronaldo'ya yönelik eleştiriler kısa sürede çoğaldı.

ORTAYA İDDİALAR ATILDI

Ronaldo'nun cenazeye katılmama gerekçesiyle ilgili farklı iddialar gündeme geldi. Bunlardan biri, yıldız oyuncunun törende ilgi odağı olacağı ve bu durumun Jota ile kardeşine saygısızlık yaratacağı yönündeydi.

Diğer bir iddia ise törende bulunmayan Ronaldo'nun, aynı saatlerde tatilini sürdürdüğü Mallorca'da olduğu yönünde basında yer aldı.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Ronaldo'nun törene katıldığını ancak girişte farklı bir kapı kullandığını ve Jota ailesine taziyesini sunduktan sonra basına görünmeden alandan ayrıldığını öne sürdü.