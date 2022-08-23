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    Cyle Larin, Belçika'da eleştirilerin hedefinde

    Cyle Larin, Belçika'da eleştirilerin hedefinde

    Beşiktaş'tan ayrılan ve Club Brugge'e bonservissiz bir şekilde transfer olan Kanadalı futbolcu Cyle Larin, performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.
    • 23.08.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 14:21
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    Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin, Belçika takımı Club Brugge'e transfer olmuştu. Kanadalı oyuncu, yeni takımındaki düşük performansı nedeniyle taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalıyor.

    Cyle Larin'in takımı Club Brugge evinde Kortrijk karşısında 2-1 galip gelirken 27 yaşındaki oyuncu maça yedek kulübesinde başladı ve son 14 dakika şans bulabildi. Geride kalan 5 maçta ilk 11'de düşünülmeyen Larin, henüz gol katkısında da bulunamadı.

    Taraftarlar takımda istemiyor

    Club Brugge taraftarları Larin'in performansından memnun değil. Bazı taraftarlar, sakatlanan Lang'ın yerine oyuna giren Kanadalı oyuncu için, 'Larin kulübede oturmaya devam etsin', 'Anlamıyorum, Club Brugge yöneticileri Larin'de ne gördü de transfer etti?' yorumlarında bulundu.

    Cyle Larin, Belçika da eleştirilerin hedefinde #1

    Beşiktaş kariyeri

    Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyu 2017-2018 ara transfer döneminde Orlando'dan 1.85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. İlk senesinde beklentilerin uzağında kalan Larin, Zulte Waregem'e 2019-2020 sezonunda kiralık olarak transfer oldu.

    Beşiktaş'a geri dönmesinin ardından farklı bir performans ortaya koyan Kanadalı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın ile kazanılan şampiyonluğun önemli isimlerinden biri oldu. Larin, geçen sezon ise çıktığı 38 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

    Beşiktaş'a böyle veda etmişti

    27 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasında, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerinde bulunmuştu.

    Cyle Larin, Belçika da eleştirilerin hedefinde #2

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    Cyle Larin, Belçika da eleştirilerin hedefinde #3


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