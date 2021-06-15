Dick Advocaat: Kjaer, Fenerbahçe’de de liderdi

Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran tecrübeli teknik adam Dick Advocaat, Christian Eriksen’in ölümden döndüğü maçta büyük bir karakter gösteren eski oyuncusu Kjaer’le alakalı açıklamalarda bulundu.

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Christian Eriksen'in ölümden döndüğü müsabakadaki soğukkanlı hareketleriyle kahraman ilan edilen Fenerbahçe'den eski öğrencisi Simon Kjaer hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı.

“KAPTAN DEĞİLDİ AMA LİDERDİ”

Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer ile Fenerbahçe'de birlikte çalışan Dick Advocaat, "Kendisini tebrik ediyorum. Tam bir takım oyuncusu. Sürekli takımla ve takım arkadaşlarıyla ilgilenir. Fenerbahçe'de kaptan değildi ancak saha içinde ve dışındaki duruşuyla lider gibiydi. Bir teknik direktör için en ideal oyuncu profili." diye konuştu.

2015 yılında Lille'den Fenerbahçe'ye transfer olan Simon Kjaer, sarı-lacivertli takımda 85 resmi maçta forma giymiş ve 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.