Eski Galatasaraylı Wilfried Zaha takımında olay çıkardı

ABD ve Meksika kulüplerinin karşı karşıya geldiği Leagues Cup'ta, Charlotte FC forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Wilfried Zaha, takım arkadaşlarına isyan etti.

Meksika ekibi Monterrey'e penaltı atışları sonucu kaybeden Charlotte FC'de, Zaha maç sonu açıklamalarıyla kulüpteki diğer oyuncuların performansını eleştirdi.

TAKIM ARKADAŞLARINA VERDİ VERİŞTİRDİ

Monterrey'e kaybeden Charlotte FC'de Wilfried Zaha, takımının performansından memnun olmadığını dile getirdi.

"UMURSAMAYAN ZAHA'YI MI İSTİYORSUNUZ?"

Maç sonunda flaş açıklamalarda bulunan Zaha, "Oyunculara karşı sızlanıyorum çünkü daha iyisini yapabileceklerini biliyorum. Herkes daha gelmeden benim tutkumu biliyordu. Tutkulu Zaha'yı mı, sahada yürüyen ve umursamayan Zaha'yı mı istiyorsunuz?" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

6 GOL 5 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Bu sezon Amerika'da 24 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız kanat, 6 gol ve 5 asist kaydetti.